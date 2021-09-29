У Києві припиняють роботу фонтани: названо дату (фото)

Столичні водограї відправляться на зимовий відпочинок.

У Києві 3 жовтня фонтани припинять свою роботу й відправляться на зимовий відпочинок. Водограї у центрі столиці та в акваторії Русанівського каналу працювали для киян та гостей міста протягом п’яти місяців. Від 4 жовтня фахівці спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства "Київводфонд" розпочнуть підготовку водограїв до зими.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

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На сьогодні підприємство здійснює роботи з експлуатації восьми столичних фонтанів, а саме: на Майдані Незалежності – "Великий" та комплекс шести водограїв "Малі" (парна сторона вул. Хрещатик), фонтани "Водяна куля", "Каскадний" і "Засновники Києва" (непарна сторона вул. Хрещатик), а також фонтан "Хрещатик" на вул. Хрещатик, 25, фонтан на вул. Велика Васильківська, 119-121 та унікального комплексу в акваторії Русанівського каналу.

"В останній тиждень роботи водограї зустрічатимуть гостей щоденно з 12:00 до 23:00, світло-музичне шоу тішитиме із 19:00 до 23:00. Уже з 4 жовтня команда спеціалістів готуватиме обладнання фонтанів до зимового періоду", – повідомила директорка підприємства Світлана Козловська.

Підготовка фонтанів до зими має кілька етапів, які є обов’язковими для надійної роботи обладнання в наступних сезонах.

Чищення – зовнішнє обладнання фонтанів буде ретельно очищене, чаші вимито та проведено всі необхідні санітарно-профілактичні роботи.

Демонтаж – демонтують зовнішні елементи водограїв.

Консервація – чаші "Великого" та шести "Малих" водограїв буде накрито спеціальною конструкцією, яка захищатиме водограї від зовнішнього пошкодження й забруднення у зимовий період.

Повне вимкнення та від’єднання насосного обладнання та щитових запуску в підземній частині водограїв.

"Для демонтажу 12-ти гейзерних фонтанів, що розташовані в акваторії Русанівського каналу, будуть залучені дайвери й водоплавна техніка. Очищення Русанівських водограїв проходитиме безпосередньо після їх демонтажу з каналу. До наступного сезону вони будуть зберігатися у спеціалізованих приміщеннях", – розповіла Світлана Козловська.

Нагадаємо, що цього року Віталій Кличко відкрив новий громадський простір і фонтан на Арсенальній площі, а також світловий фонтан у Наводницькому парку.

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