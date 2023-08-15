Стало відомо, коли у Києві повністю завершаться роботи на монументі "Батьківщина-Мати"

У Києві на монументі "Батьківщина-Мати" продовжуються роботи над проєктом "Тризуб Батьківщини". Будівельники вже зашили площину щита металом, і наразі відбуваються роботи зі зварювання пластин щита та Тризуба.

Про це повідомляє пресслужба Мінкультури.

"Етапи робіт виконуються за графіком. Проєкт планують завершити до Дня Державного прапора України", - йдеться у повідомленні.

Наразі відбуваються роботи зі зварювання пластин щита та Тризуба

Нагадаємо, 1 серпня 2023 року зі щита монумента "Батьківщина-мати" вже зняли радянський герб, а 6 серпня замість нього встановили український Тризуб. Саме цей символ сьогодні втілює не тільки почуття національної гідності, а й підкреслює історичний спадок та героїзм українців.

Крім того, науковці та громадськість висловили пропозицію змінити назву монумента. Вчена рада Музею війни вже прийняла рішення назвати його "Україна-Мати".

Раніше повідомлялось про реакцію Росії на заміну радянського герба.

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