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Стало відомо, коли у Києві повністю завершаться роботи на монументі "Батьківщина-Мати"

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Стало відомо, коли у Києві повністю завершаться роботи на монументі "Батьківщина-Мати"

Батьківщина-Мати з Тризубом / Фото: Міністерство культури України

Етапи робіт виконуються за графіком.

У Києві на монументі "Батьківщина-Мати" продовжуються роботи над проєктом "Тризуб Батьківщини". Будівельники вже зашили площину щита металом, і наразі відбуваються роботи зі зварювання пластин щита та Тризуба. 

Про це повідомляє пресслужба Мінкультури.

"Етапи робіт виконуються за графіком. Проєкт планують завершити до Дня Державного прапора України", - йдеться у повідомленні.

Наразі відбуваються роботи зі зварювання пластин щита та Тризуба / ©
Наразі відбуваються роботи зі зварювання пластин щита та Тризуба

Нагадаємо, 1 серпня 2023 року зі щита монумента "Батьківщина-мати" вже зняли радянський герб, а 6 серпня замість нього встановили український Тризуб. Саме цей символ сьогодні втілює не тільки почуття національної гідності, а й підкреслює історичний спадок та героїзм українців.

Крім того, науковці та громадськість висловили пропозицію змінити назву монумента. Вчена рада Музею війни вже прийняла рішення назвати його "Україна-Мати". 

Раніше повідомлялось про реакцію Росії на заміну радянського герба. 

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Дата публікації
Перегляди
301
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