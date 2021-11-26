Стало відомо, коли у Києві почнуть продавати новорічні ялинки

Поки невідома вартість ялинок і сосен, які надійдуть до продажу на ялинкових базарах.
Стало відомо, коли у Києві запрацюють ялинкові базари. Вони відкриються від 15 грудня.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Поки невідомо, скільки точно буде локацій з продажу ялинок. Вони ще не затверджені.
"Офіційно ялинкові базари почнуть свою роботу з 15 грудня і діятимуть по 31 грудня. Основним організатором ялинкових базарів цього року буде КП "Міський магазин". Продаж ялинок буде проводитися, як і минулого року – новорічні деревця повинні бути з чіпами і документами, звідки їх привезли", - повідомили у КМДА.
Поки невідома вартість ялинок і сосен, які надійдуть до продажу на ялинкових базарах.
А ось за одне торгове місце доведеться заплатити 5 тисяч гривень.
Нагадаємо, у минулому році ялиночку висотою 180-185 см можна було купити за 500 гривень. Пишну сосну - за 600. Популярні щороку півтораметрові ялинки коштували по 400 гривень, сосни – по 500. Маленька, зібрана з гілочок ялиночка обходилася у 100-150 гривень.
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