Стало відомо, коли у Києві почнуть продавати новорічні ялинки

Стало відомо, коли у Києві почнуть продавати новорічні ялинки

Поки невідома вартість ялинок і сосен, які надійдуть до продажу на ялинкових базарах.

Стало відомо, коли у Києві запрацюють ялинкові базари. Вони відкриються від 15 грудня.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Поки невідомо, скільки точно буде локацій з продажу ялинок. Вони ще не затверджені.

"Офіційно ялинкові базари почнуть свою роботу з 15 грудня і діятимуть по 31 грудня. Основним організатором ялинкових базарів цього року буде КП "Міський магазин". Продаж ялинок буде проводитися, як і минулого року – новорічні деревця повинні бути з чіпами і документами, звідки їх привезли", - повідомили у КМДА.

Поки невідома вартість ялинок і сосен, які надійдуть до продажу на ялинкових базарах.

А ось за одне торгове місце доведеться заплатити 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, у минулому році ялиночку висотою 180-185 см можна було купити за 500 гривень. Пишну сосну - за 600. Популярні щороку півтораметрові ялинки коштували по 400 гривень, сосни – по 500. Маленька, зібрана з гілочок ялиночка обходилася у 100-150 гривень.

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