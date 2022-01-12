Стало відомо, коли почнуть розбирати головну ялинку на Софійській площі у Києві

Стало відомо, коли почнуть розбирати головну ялинку на Софійській площі у Києві

Сама новорічна локація працюватиме до 16 січня.

Розбирати головну ялинку країни на Софійській площі у Києві розпочнуть 17 січня.

Про це повідомила менеджер проєкту Folk Ukraine Надія Тутенко у коментарі "Укрінформу".

"Демонтаж ялинки розпочнеться 17 січня. Сама новорічна локація працюватиме до 16 січня", - сказала Тутенко.

Нагадаємо, цього року головну ялинку країни засвітили напередодні Дня святого Миколая - 18 грудня. Цьогорічна тема головної святкової локації присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос. Різдвяне дійство відтворене по колу у вигляді вертепу. Навколо ялинки можна побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників.

Новорічне дерево прикрашають понад 20 тисяч іграшок – червоного та золотого кольорів, а над ялинкою сяє гірлянда у вигляді великого купола.

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