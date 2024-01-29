Стало відомо, коли у Києві можуть відновити рух поїздів між станціями метро "Либідська" і "Деміївська"

Крім того, залишається відкритим питання, чиїм коштом буде проводитися ремонт.

У Києві відновлення пошкодженої ділянки тунелю метро між станціями "Либідська" і "Деміївська" планують на початок червня.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак.

Він каже, що вартість ремонту досі невідома.

"Поверхня місця аварії укріплюється для того, щоб могла працювати важка техніка. Планується вирити котлован та провести додаткові експертизи стану ґрунтів. Попередньо заплановано замінити бетонний тунель на ділянці 27 метрів, додатково посилити його за рахунок хімічного укріплення ґрунтів ззовні та металічного каркаса всередині тунелю", – написав Козак.

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Крім того, залишається відкритим питання, чиїм коштом буде проводитися ремонт.

"Наразі на проблемній ділянці фахівці демонтували колії, знеструмили його, а також встановили спеціальні конструкції на ділянці 72 метри. Як свідчать встановленні ще в грудні маячки, руйнування тунелю не відбувається", - додав Тарас Козак.

За попередніми висновками фахівців, причиною деформації тунелю між станціями київського метро "Деміївська"– "Либідська" стало неякісне проєктування та будівництво.

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