Стало відомо, делегація якої країни прибула до Києва з візитом: фото

Сьогодні, 20 лютого, до Київа прибула ізраїльська парламентська делегація.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Сьогодні в Києві перебуває ізраїльська парламентська делегація на чолі з головою Комітету оборони і міжнародної політики Юлієм Едельштейном", - сказав Корнійчук.

За словами посла, візит делегації кнесету до України через кілька днів після візиту очільника МЗС Ізраїлю Елі Коена свідчить про те, що в ізраїльському політикумі "почули американських колег, які не задоволені рівнем співпраці Ізраїлю з Україною".

"Вони дослухалися до певної міри. І слід пам’ятати, що ізраїльське суспільство досить активно підтримує Україну. Тому зволікати більше, мабуть, не можна", - сказав Корнійчук.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен 16 лютого відвідав Київ.

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