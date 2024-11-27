Стало відомо, де і коли у Києві встановлять новорічну ялинку

Масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі не буде.

У Києві у день Святого Миколая, 6 грудня, запалять головну ялинку країни. Облаштування новорічного дерева на території Софійської площі розпочнеться 2 грудня.

Про це повідомили в КМВА та мер столиці Віталій Кличко.

"У Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг, з дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці", - повідомив міський голова.

Ялинку на Софійській площі встановлять лише коштами меценатів - без залучення бюджетних грошей.

В КМВА додали, що біля ялинки будуть облаштовані фотозони з qr-кодами благодійних фондів та два будиночки для реалізації сувенірів. Масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі не передбачено.

Нагадаємо, раніше повідомляли про те, який вигляд матиме головна ялинка країни. Так, вона буде прикрашена сніжно-білими та блакитними гірляндами. Дерево буде 12-15 метрів заввишки, символізуючи "біле полотно" та "блакитне чисте небо".

Секрети головної новорічної ялинки України

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