Стали відомі наслідки чергової атаки на Київ: уламки дрону влучили в будинок на Подолі

Уламки ворожого дрону влучили в останній поверх триповерхового будинку на столичному Подолі.

У ніч на 22 березня 2025 року ворог знову атакував столицю: стали відомі наслідки чергової російської атаки на Київ.

Про це інформує ТСН.

Близько пів на одинадцяту вечора - уламки ворожого дрону влучили в останній поверх триповерхового будинку на столичному Подолі. Вогонь перекинувся на мансардний поверх. Чотирьох людей з будинку евакуювали. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Пожежа наразі локалізована, потерпілих немає.

Проте повітряна тривога в місті триває, ворожі нові дрони заходять в повітряний простір столиці. Подбайте, будь ласка, про безпеку.

Нагадаємо, у Києві ввечері 21 березня зафіксовано загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

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