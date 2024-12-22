Стали відомі наслідки атаки БПЛА у Броварах (фото)

Від уламків БПЛА в Броварах постраждали лише будинки, жертв немає

В ніч з 21 на 22 грудня, о 00:30, у місті Бровари Київської області внаслідок влучання уламків безпілотного літального апарата сталося загорання на даху та в ліфтовому приміщенні 25-поверхового житлового будинку.

Про це повідомили у ДСНС та Нацполіції.

Пожежу на площі 30 квадратних метрів ліквідували рятувальники, в результаті чого постраждалих та жертв немає.

Уламки БПЛА також пошкодили два багатоповерхових будинки. В одній з будівель уламки потрапили на дах, спричинивши загоряння в ліфтовій шахті. Вогонь був оперативно погашений, постраждалих немає. В іншому будинку були пошкоджені вікна та автомобіль.

Наслідки атаки БПЛА у Броварах / Нацполіція

Наслідки атаки БПЛА у Броварах / ДСНС

Наслідки атаки БПЛА у Броварах / ДСНС

Наслідки атаки БПЛА у Броварах / ДСНС

Наслідки атаки БПЛА у Броварах / ДСНС

На місці події працювали слідчо-оперативні групи, групи реагування патрульної поліції, а також вибухотехніки. Поліцейські надавали допомогу мешканцям і зафіксували черговий злочин держави-агресора.

Нагадаємо, в одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння на даху багатоповерхівки.

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