Стала відома справжня причина смогу в Києві: чому якість повітря так зіпсувалась

На сході від Києва спалахнули торф'яники, що призвело до погіршення якості повітря в столиці.

Журналісти Texty.org.ua наклали карту пожеж у Києві на карту торфовищ і побачили, що вони дійсно горять, а загасити їх вкрай важко. Саме тому в столиці настільки знизилася якість повітря.

Про це йдеться на сайті Texty.org.ua.

За даними журналістів, можна прослідкувати чітку залежність між осередками вогню та місцями залягання торфу.

"Повторюється стара історія – саме торфовища дуже часто стають основою для розростання подальших пожеж. Вони найчастіше межують з перелогами, сільгоспземлями або лісом – і саме торфовища стають першопричиною пожеж на цих територіях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Київщині пожежі спричинила ціла сукупність факторів. Це і наслідки ще радянської меліорації, яка саме у Київському регіоні набула рекордних масштабів, і створення нових агроугідь і, звісно ж, потрапляння частини торфовищ під забудову.

Можливо, вже традиційних пожеж можна було б уникнути за інших погодних умов, але цього року кліматичні зміни вирішили нагадати про себе у повну силу – не тільки літо, а уже й осінь 2024 року виявилися надзвичайно спекотними та посушливими, “з’ївши” залишки вологи у торфовищах.

Як наслідок, осередки пожеж не лише фіксуються на спеціалізованих картах, а й КМДА вже заявляє про погіршення якості повітря в столиці.

Осушення торфовищ, розпочате ще в радянські часи, залишило величезну екологічну проблему. Половина українських торфовищ залишилася у природному стані, однак деякі з них занедбані. Експерти наполягають, що подальше осушення є небезпечним та має бути припинене. Україна може наслідувати приклад Польщі, яка ввела мораторій на осушення нових боліт.

Ще одна частина проблеми – осушені торфовища, які вже експлуатувалися. В ідеалі, такі території потрібно відновлювати, адже осушені болота є основною причиною пилових бур і нестачі води в регіонах. Відновлення торфовищ може зайняти тривалий час і потребує складної реабілітації, включаючи висадку мохів та іншої характерної рослинності, як це роблять у країнах Європи.

Нагадаємо, Київ знову огорнуло димом – у повітрі відчувається запах гару, жителі скаржаться на те, що важко дихати. Місцева влада закликала зачинити вікна та не виходити на вулицю. Яка причина погіршення стану повітря в Києві та коли розвіється дим – читайте на ТСН.ua.

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