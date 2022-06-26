Стала відома причина повторних вибухів у Києві після ранкового ракетного удару

Спрацювали системи протиповітряної оборони.
Через кілька годин після ракетного обстрілу Києва з боку Росії 26 червня мешканці столиці чули ще кілька вибухів.
Спрацювала система ППО.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі національного телемарафону.
"Більше влучань не було... Всі вибухи, які чули після ранкового обстрілу, це робота ППО", - сказав він.
Також, за його словами, на лівому березі Києва виникла побутова пожежа, не пов'язана з ракетним обстрілом.
Нагадаємо, зранку 26 червня Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 під час атаки на Київ. Ці літаки мають ракети Х-101, які можуть летіти на відстань до 5500 км. Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.
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