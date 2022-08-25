Виявляється, мешканці столиці кілька днів задихалися через пожежі між Полтавою, Кременчуком та Черкасами.

Стала відома причина аномального забруднення повітря у Києві.

Виявляється, мешканці столиці задихалися кілька днів через пожежі між Полтавою, Кременчуком та Черкасами.

За словами заввідділу інституту проблем математичних машин та систем НАН Івана Ковальця, 22 та 23 серпня центральна частина України перебувала під впливом циклону.

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"Відповідно відбувається інтенсивне перенесення у північно-західному напрямку. В результаті продукти горіння потрапляють до Києва", – пояснив фахівець.

Станом на четвер, 25 серпня, повітря у Києві вже значно покращилось та очистилось. Нині індекс забруднення повітря у столиці становить 40 за припустимої норми у 50. Це досить хороший показник. Київ нині опинився на 62 місці світового рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Нагадаємо, 22 серпня у Києві зафіксували погіршення якості повітря.

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