США зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили звірства в Бучі – CNN

США зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили звірства в Бучі – CNN

Це – важливий пріоритет американської розвідки.

США вірять, що їм вдасться ідентифікувати російські підрозділи, які скоїли звірства в Бучі Київської області.

Про це пише CNN з посиланням на американського чиновника, знайомого з останньою інформацією.

За даними джерела видання, встановлення осіб, причетних до цієї справи, зараз є надзвичайно важливим пріоритетом для американської розвідки.

Збір та аналіз потоків розвідувальних даних із використанням усіх доступних інструментів та активів тривав з моменту виявлення звірств у Бучі. І наразі США перебувають на етапі звуження відповідальності, сказав чиновник.

Водночас джерело не впевнене, що США оприлюднять свої висновки, і може бути вирішено залишити це Україні.

Сполучені Штати також аналізують можливі індикатори того, що під час звірств у Бучі перебував більше ніж один російський підрозділ чи група бойовиків. США намагаються визначити, чи сталося щось із цього, коли один російський підрозділ виходив, а інший прибув, додав чиновник.

Нагадаємо, 6 квітня радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що встановлені особи п'яти вбитих чоловіків у підвалі в Бучі.

Додамо, 5 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс має докази того, що звірства в Бучі та інших містах відбулися тоді, коли Росія контролювала ці території.

Російські військовослужбовці, які вчинили звірства у Бучі, можуть повернутись до України

Читайте також: