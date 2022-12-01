Спустять воду з батарей: у разі нових обстрілів кияни можуть залишатися без тепла до весни — Кличко

Жителі столиці можуть залишитися без централізованого опалення до весни у випадку нових потужних обстрілів.

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що у разі нових потужних російських обстрілів столиця може залишитися без електрики, тепло-, водопостачання і водовідведення.

Про це він заявив під час Київського безпекового форуму.

"Я не хочу нагнітати, але ми повинні бути готовими до різних сценаріїв, зокрема до найгіршого", – каже Кличко.

Мер розповів, що наразі у Києві перебуває 3,5 млн людей. Тому у разі блекауту не допоможуть не те, що 430 пуктів обігріву ("незламності"), але і 5 тисяч.

За словами мера, якщо у разі серйозних пошкоджень критичної цивільної інфраструктури Київ залишиться без електрики і водопостачання протягом тривалого часу, доведеться злити воду з системи опалення та водопроводів.

"Якщо протягом 24 годин за температури -5 зовнішньої не буде опалення і води, нам потрібно буде зливати системи опалення в Києві, бо це може призвести до пошкодження систем життєзабезпечення. Ми будемо вимушені зливати воду. Це означає, що до весни подати воду буде дуже складно", – говорить мер Києва.

За його словами, у такому разі "за дуже короткий проміжок часу температура в квартирах може не сильно відрізнятися від зовнішньої".