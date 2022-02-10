Справжня весна: у четвер, 10 лютого, в Києві потеплішає

Справжня весна: у четвер, 10 лютого, в Києві потеплішає

У Києві буде по-весняному тепло.

У Києві в четвер, 10 січня, потеплішає. Температура повітря +2 +6 градусів.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Хмарна погода триматиметься у столиці весь день. Вночі пройшов дрібний дощ, але ближче до ранку він закінчився. Інша частина дня пройде без опадів. Вітер західного спрямування, 4 м/с.

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В Україні місцями будуть опади у вигляді мокрого снігу і дощу. Вночі на заході та півночі, а вдень на сході - невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця.

На решті території України буде без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, що у Києві цього тижня очікується значне потепління, яке триматиметься мінімум до 17 лютого. Повітря прогріється до +6 градусів.

Цього тижня очікується тепла, але подекуди вітряна погода | Погода в Україні

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