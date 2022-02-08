Справжня весна: коли до Києва прийде значне потепління

Майже весняна погода триматиметься понад тиждень.
У Києві цього тижня очікується значне потепління, яке триматиметься мінімум до 17 лютого. Повітря прогріється до +6 градусів.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
Вже у середу, 9 лютого, вдень прогнозують +3 +4 градуси. У столиці можливий мокрий сніг.
Наступного дня, 10 лютого, температура повітря вдень підніметься до +6 градусів і піде дощ. Така сама погода триматиметься у п'ятницю, 11 лютого.
На вихідних, 12-13 лютого, вночі трошки приморозить. Вдень прогнозують +1 +3 градуси. День буде ясним та сонячним.
Плюсова температура триматиметься до четверга, 17 лютого. Температура повітря +1 +6 градусів. Без опадів.
Нагадаємо, що погода в Києві у вівторок, 8 лютого, буде похмурою. Зранку прогнозують дрібний дощ. День пройде без опадів. Температура повітря +1-2 градуси, ввечері +1-0 градусів.
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