Справедливим відключенням бути: уряд урегулює графіки у Києві – експерт назвав дату

Директор енергетичних програм центру "Разумкова" Володимир Омельченко наголосив, що у Києві в середньому у 2-3 рази більше відключень світла, ніж загалом по Україні. За його словами, постанова уряду має врегулювати цю нерівномірність вже від 24 червня.

Про це він розповів в ефірі "Київ24".

"Та методика, яка існувала і існує поки що, затверджена в наказах Міненерго. Вона не враховує критичну інфраструктуру, яка розташована в Києві, яка працює не на киян, а на всю країну. Але вона відбирає ліміти саме у киян. І в результаті цього, наприклад, у багатьох регіонах були відключення по дві години, то у Києві можуть бути по 8-10 годин. Постанова уряду має врегулювати цю нерівномірність від 24 червня – ця постанова буде діяти і я думаю, що все ж таки буде досягнута якась справедливість", - розповів експерт.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів компослуг зазначив, що пережити зиму буде легше у приватному секторі, аніж у багатоквартирному будинку. Експерт радить шукати можливість переїхати до інших міст, де буде світло, чи до приватного сектора.

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