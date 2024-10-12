"Справедлива мобілізація": у Третій штурмовій бригаді відреагували на рейди ТЦК

За словами Максима Жоріна, справедлива мобілізація має саме такий вигляд – коли не тільки з сіл та маленьких міст забирають людей, а й з великих міст теж, де люди спокійно ходять на концерти та в ресторани.

У Третій штурмовій бригаді відреагували на рейди ТЦК у Києві і назвали це "справедливою мобілізацією".

Відповідний пост зробив у Telegram заступник командира бригади Максим Жорін.

"Справедлива мобілізація саме так і виглядає – коли не тільки з сіл та маленьких міст забирають людей, а й з великих міст теж, де люди собі спокійно ходять на концерти та в рестіки", – написав він.

Військовий розкритикував обурення такими перевірками.

"Не може бути так, що частина країни їб***шить третій рік, а інша частина живе своє життя і ще й обурюється перевірками. Станьте на облік і ходіть далі, в чому проблема. Питання, чи не соромно здоровим тіпам так верещати, вже мабуть не варто задавати", – додав Жорін.

Рейд ТЦК під Палацом спорту в Києві після концерту гурту "Океан Ельзи" / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, вчора 11 жовтня співробітники ТЦК та поліції провели масові рейди в різних містах України, зокрема під Палацом спорту у Києві після концерту гурту "Океан Ельзи".

Рейди ТЦК по ресторанах і на концерті в Києві

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