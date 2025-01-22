Справа про побиття дівчинки в Білій Церкві: що відомо про підлітків та їхніх батьків

У поліції кажуть, що будуть розглянуті можливості притягнення до відповідальності батьків за побиття, яке влаштували їхні діти.

Кожен учасник побиття 12-річної Ярослави у Білій Церкві буде притягнутий до відповідної відповідальності. Підлітки-учасники інциденту раніше не потрапляли до поля зору поліції.

Про це начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області Віктор Луговий повідомив на брифінгу 22 січня.

Луговий запевнив, що після проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування кожен учасник побиття дівчинки буде притягнутий до відповідної відповідальності.

"А також будуть розглянуті можливості притягнення до відповідальності (батьків – ред.) за відповідні дії своїх дітей. Також хотів би підкреслити, що діти не попадали у поле зору працівників поліції, на обліку не перебувають", – сказав начальник слідчого управління.

Він також прокоментував інформацію зі ЗМІ про те, що батьки дітей можуть бути чиновниками, правоохоронцями та інше.

"Хочу зазначити, що на даний час в органаів досудового слідства відсутня будь-якої інформації з приводу того, що будь-хто з дітей – як потерпіла, так і учасники – мають батьків у органах місцевого самоврядування, органах виконавчої влади, правоохоронних структур", – сказав Луговий.

Нагадаємо, у Білій Церкві група з 10 підлітків знущалася з 12-річної дівчинки та знімала все на відео. У дитину кидали використані жуйки, били, розпилювали в обличчя схожий на газ засіб і вимагали гроші. У поліції повідомили, що імена учасників встановлено, і що конфлікт виник через чутки, які потерпіла начебто поширювала щодо декількох нападників.

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