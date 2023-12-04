Справа про $35 тисяч хабаря: ВРП надала згоду на арешт суддів Київського апеляційного суду

Вища рада правосуддя визнала обґрунтованими доводи подання та надала згоду на утримання чотирьох суддів під вартою.

Вища рада правосуддя за поданням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) дала згоду на тримання під вартою суддів Київського апеляційного суду, викритих на одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомила САП у телеграм-каналі 4 листопада.

"4 грудня 2023 року Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника САП про надання згоди на тримання під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду, яких напередодні викрили на одержанні неправомірної вигоди у розмірі $35 тис. за ухвалення рішення про скасування арешту майна", - повідомила САП у телеграм-каналі 4 листопада.

Згідно з повідомленням, ВРП визнала обґрунтованими доводи, викладені в поданні, і дала згоду на тримання вищезазначених суддів під вартою.

У прокуратурі нагадують, що 30 листопада 2023 року прокурори САП за дорученням керівника САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, 30 листопада стало відомо, що працівники НАБУ і САП викрили на одержанні хабарів чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Судді розділили між собою 35 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Читайте також: