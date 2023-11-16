Справа парку "Нивки" в Києві: в НАБУ заявили про збільшення кількості підозрюваних

Йдеться про колишнього начальника відділу Департаменту земельних ресурсів КМДА та колишнього керівника компанії.

У справі щодо незаконної передачі частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (парк “Нивки”) під забудову збільшили коло підозрюваних до трьох осіб.

Про це повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро.

Як стало відомо, слідчі НАБУ та САП збільшили до трьох осіб коло підозрюваних у справі щодо незаконної передачі частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (парк “Нивки”) під забудову, внаслідок чого територіальна громада міста зазнала збитків на суму приблизно 6,4 млн грн.

“Підозрювані домоглися отримання недостовірних відомостей про неналежність ділянки до природно-заповідного фонду. Бувши обізнаним про недостовірність таких відомостей, директор Департаменту земельних ресурсів КМДА використав їх для підготовки та подання на розгляд депутатів Київської міської ради проєкту рішення про передачу паркової ділянки приватній компанії в оренду для будівництва житлово-офісного комплексу”, - розповіли в пресслужбі НАБУ.

Аби забезпечити гарантоване голосування депутатами за відповідний проєкт рішення, підозрюваний, посилаючись на відповідні відомості, зазначив у пояснювальній записці до проєкту, що ділянка не належить до природно-заповідного фонду.

Це дало змогу компанії отримати під забудову частину парку площею в 0,6 га. А територіальна громада Києва втратила право користуватись нею як об’єктом природно-заповідного фонду та зазнала збитків на суму приблизно 6,4 млн грн.

“Йдеться про колишнього начальника відділу Департаменту земельних ресурсів КМДА та колишнього керівника компанії, яка за рішенням Київської міської ради отримала в оренду під забудову відповідну земельну ділянку. Їх дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України”, - зазначили в НАБУ.

Нагадаємо, що чинний заступник голови КМДА отримав підозру у зловживанні службовим становищем. Йдеться про незаконну забудову парку "Нивки", що призвело до збитків у розмірі 6,4 млн грн.

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