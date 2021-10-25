Спостерігається зростання: у Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ наближається до епідпорогу

Спостерігається зростання: у Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ наближається до епідпорогу

За тиждень у столиці було зареєстровано понад 20 тисяч хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19.

У Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ наближається до епідпорогу.

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Про це повідомляє КМДА з посиланням на дані Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Так, виходячи з показників минулого тижня (42-го тижня 2021 року), рівень захворюваності у столиці нижчий епідемічного порогу на 13,8%. Як зазначається, у місті було зареєстровано за тиждень 20 тис. 386 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19.

"Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 29,1% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8 193 (зростання на 9,9%), дорослих – 12 193 особи (зростання на 46,2%)", - інформують центрі.

У структурі захворюваності діти становлять 40,2% (на 41-му тижні – 47,2%). Із них 50,2% – діти шкільного віку, зокрема, зареєстровано 4 тис. 116 випадків. До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 2 тис. 021 особу, із них 224 дитини.

Нагадаємо, раніше голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій заявив, що вакцинуватися від грипу потрібно навіть тим, хто вакцинувався від COVID-19, а щепитися від цих двох інфекційних хвороб можна робити в один день.

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