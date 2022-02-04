Спосіб відібрання грошей: у Києві водії зафільмували популярну автопідставу (відео)

Це один із способів відібрання грошей у автомобілістів.

У Києві зафільмували один із способів автопідстави. Її суть полягає в інсценуванні ДТП - пішохід кидається під колеса автомобіля.

Інцидент на вулиці Чорнобильський потрапив на відеореєстратор, повідомляє dtp.kiev.ua.

"Автопідстава або один із сотень способів відібрання грошей у добропорядних автомобілістів. Герою цього ролика аплодували б шахраї з новел О. Генрі і навіть сам Остап Бендер", - йдеться під записом.

Автор публікації пояснив, що водій повернув з проспекту Перемоги на вулицю Чорнобильську, коли під колеса його авто з розбігу кинувся нібито п'яний чоловік.

"Коли помітив відеореєстратор на склі і зрозумів, що фокус не вдався, відразу почав шапкою прикривати обличчя. Команду приготуватися до стрибка, напевно, отримав від спільника, що стоїть до повороту", - додав він.

Нагадаємо, що у Києві на вулиці Великій Васильківській евакуювали зелену Lamborghini Urus. Водій автівки порушив правила паркування. Вартість такого вживаного автомобіля - понад 400 тисяч доларів.

У Києві зафільмували один із способів автопідстави

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