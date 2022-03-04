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Спокійно, але під звуки сирен: у КМДА повідомили, як минула ніч у Києві

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Спокійно, але під звуки сирен: у КМДА повідомили, як минула ніч у Києві

Associated Press

О 07:00 закінчилася комендантська година у столиці.

Ніч проти 4 березня у столиці минула спокійно, але під звуки сирен про повітряну небезпеку.

Про це повідомили у КМДА.

“Містян закликають не залишати домівки без нагальної потреби, аби вчасно спускатися до укриттів”, - йдеться у повідомленні.

У Києві о 07:00 закінчилася комендантська година. Піля її закінчення відкриються магазини. 

Для транспортного сполучення між правим і лівим берегом відкрито два мости: Північний і Дарницький. Водіїв закликають пропускати авто швидкої, рятувальників і гуманітарної допомоги.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

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