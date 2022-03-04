Спокійно, але під звуки сирен: у КМДА повідомили, як минула ніч у Києві

Спокійно, але під звуки сирен: у КМДА повідомили, як минула ніч у Києві

О 07:00 закінчилася комендантська година у столиці.

Ніч проти 4 березня у столиці минула спокійно, але під звуки сирен про повітряну небезпеку.

Про це повідомили у КМДА.

“Містян закликають не залишати домівки без нагальної потреби, аби вчасно спускатися до укриттів”, - йдеться у повідомленні.

У Києві о 07:00 закінчилася комендантська година. Піля її закінчення відкриються магазини.

Для транспортного сполучення між правим і лівим берегом відкрито два мости: Північний і Дарницький. Водіїв закликають пропускати авто швидкої, рятувальників і гуманітарної допомоги.