Спочатку її викрали окупанти, а згодом відреставрували в Ізраїлі: неймовірна історія повернення гітари власникові

Композитор Олександр повернув свою колекційну та дорогу серцю гітару, яку викрали російські солдати під час окупації одного з населених пунктів на Київщині. Про неймовірну історію інструмента та його повернення йдеться у сюжеті ТСН.

Так, під час окупації Київської області російські загарбники прийшли в дім Олександра у містечку Северинівка Київської області.

Котеджне містечко, у якому мешкає композитор Олександр з родиною, вже з перших днів опинилось в окупації. Сашко, його дружина, донька, якій не було ще й року, семеро котів і пес – оселились в домашній студії: ця кімната здавалась найбезпечнішою, бо немає вікон. Тиждень вони ховались там від артилерійських та мінометних обстрілів. Згодом – окупанти постукали в двері і сказали, що родина має 20 хвилин на збори.

"Звісно речі зібрати не встигли, головне було – забрати наших котів, собаку, ну бо це члени сім'ї", - розповідає Олександр.

Згодом уламки розтрощеної гітари підібрали бійці 112-го батальйону тероборони одразу після звільнення столичного передмістя.

Так, молодший лейтенант Андрій з позивним – Малюк біля купи дисків з російською музикою помітив уламки гітари. Він одразу звернув увагу, що існтрумент дорогий, тому навряд його з собою привезли російські солдати. Він написав про це пост у Facebook – отак, мовляв, тут гуляли росіяни.

Після опублікованого запису багато музикантів одразу написали, що гітара – дорога, колекційна.

А вже за два дні відгукнувся майстер з Ізраїлю. Він пообіцяв безкоштовно відновити інструмент. Гітару передали завдяки волонтерам, а вже у жовтні з Ізраїлю приходить повідомлення – інструмент готовий. Починаються – пошуки власника.

Тож військові тероборони знову публікують у Мережі пост про те, що гітара відремонтована і вони шукають власника. Той пост знайомі пересилають дружині композитора Олександра.

Подружжя півночі вдвох перебирають старі фото. І от на двох-трьох фотографіях вдалося збільшити і побачити саме напис на гітарі, який співпав.

За словами Олександра, ця гітара в його колекції особлива – перша, яку він купив 12 років тому на гроші – з першого ж гонорару. На ній – зіграв одну з перших власних пісень. Саме з цією гітарою чоловік почав мріяти – про кар’єру композитора. Тепер дивується, що після всього пережитого вона – звучить.

Нагадаємо, тернополяни для херсонців відправили п'ять фур їжі швидкого приготування і борошна.

Читайте також: