Переплутала сироїжки з блідою поганкою: у Київській області через отруєння грибами померла жінка

Переплутала сироїжки з блідою поганкою: у Київській області через отруєння грибами померла жінка

Жінка померла через 5 днів після вживання грибів.

У м. Бровари Київської області через отруєння грибами померла 59-річна жінка.

Про це повідомила завідувачка відділення епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань в Броварах Ольга Строй, пише brovary.net.ua.

Лікарка розповіла, що чоловік 59-річної жінки привіз із Чернігівської області різні гриби. Білі гриби жінка відклала окремо та віддала дітям, а сироїжки, не відварюючи, приготувала на сковорідці.

Наступного дня стан жінки погіршився: у неї була блювота та біль у животі.

"Жінка – колишній медик, тому до лікаря відразу не звернулася, а почала лікуватися самостійно. Згодом їй стало легше, але ненадовго", - каже Ольга Строй.

Через добу жінку все ж госпіталізували до гастроентерологічного відділення броварської лікарні. Через те, що її стан погіршувався, хвору перевели у реанімацію, проте вона померла через 5 днів після вживання грибів. Від смерті жінки минув майже тиждень і медики встановили, що призвело до трагедії.

"За результатами лабораторних досліджень з’ясувалось, що померла з’їла бліду поганку. Сироїжки та бліді поганки дуже схожі зовні", - наголошує Ольга Строй.

Нагадаємо, на Закарпатті 20-річна дівчина задля розваги наїлась мухоморів.

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