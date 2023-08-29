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Сплатив до бюджету РФ понад 50 млн рублів: київському бізнесмену оголосили про підозру

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Сплатив до бюджету РФ понад 50 млн рублів: київському бізнесмену оголосили про підозру

СБУ повідомила про підозру київському бізнесмену

Підозрюваний перебуває за межами України.

Служба безпеки України повідомила про підозру власнику київської торговельної компанії, який сплатив до бюджету держави-агресора понад 50 млн рублів.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Йдеться про структуру, яка імпортує і продає в Україні кліматичну техніку зі Східної Азії. Власник цього підприємства є засновником ще двох торговельних компаній у Москві.

За даними СБУ,  підозрюваний виїхав до однієї з європейських країн, звідки координує свій бізнес, зокрема, на території країни-агресора.

"За вказівкою бізнесмена підконтрольні йому російські компанії продовжили свою комерційну діяльність після 24 лютого 2022 року і перераховували мільйонні суми до бюджету РФ у вигляді податків. Таким чином тільки протягом минулого року він профінансував державну казну країни-агресора на понад 50 млн російських рублів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "операційне" управління підприємствами, здійснювала з Києва фінансова директорка столичної компанії фігуранта.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили власнику підприємств та його підлеглій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - розповіли в СБУ.

Підозрюваний перебуває за межами України, наразі вживається комплекс заходів для його притягнення до відповідальності.

"Щодо спільниці фігуранта - вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - додали в СБУ.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ повідомила про підозру київському бізнесмену / ©
СБУ повідомила про підозру київському бізнесмену

Додамо, що Служба безпеки України викрила ще 4 військових чиновників та очільників військових медкомісій, які "заробляли" на ухилянтах.

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Дата публікації
Перегляди
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