Сплатив до бюджету РФ понад 50 млн рублів: київському бізнесмену оголосили про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру власнику київської торговельної компанії, який сплатив до бюджету держави-агресора понад 50 млн рублів.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Йдеться про структуру, яка імпортує і продає в Україні кліматичну техніку зі Східної Азії. Власник цього підприємства є засновником ще двох торговельних компаній у Москві.

За даними СБУ, підозрюваний виїхав до однієї з європейських країн, звідки координує свій бізнес, зокрема, на території країни-агресора.

"За вказівкою бізнесмена підконтрольні йому російські компанії продовжили свою комерційну діяльність після 24 лютого 2022 року і перераховували мільйонні суми до бюджету РФ у вигляді податків. Таким чином тільки протягом минулого року він профінансував державну казну країни-агресора на понад 50 млн російських рублів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що "операційне" управління підприємствами, здійснювала з Києва фінансова директорка столичної компанії фігуранта.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили власнику підприємств та його підлеглій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - розповіли в СБУ.

Підозрюваний перебуває за межами України, наразі вживається комплекс заходів для його притягнення до відповідальності.

"Щодо спільниці фігуранта - вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - додали в СБУ.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ повідомила про підозру київському бізнесмену

Додамо, що Служба безпеки України викрила ще 4 військових чиновників та очільників військових медкомісій, які "заробляли" на ухилянтах.

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