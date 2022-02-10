Співучий депутат Київради Трубіцин, якого зловили на мільйонному хабарі, перебуває у СІЗО

У НАБУ розповіли, що Трубіцин нікуди не зникав від правоохоронців, його затримали приблизно о 17:00 годині.

Депутат Київради від "Слуги народу" Владислав Трубіцин, якого викрили на отриманні неправомірної вигоди у понад мільйон гривень, затриманий і перебуває у СІЗО. Невдовзі правоохоронці повідомлять йому про підозру.

Про це повідомив виконувач обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук під час брифінгу.

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За його словами, найближчим часом прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу Владиславу Трубіцину. На запитання журналістів, що відомо про місцерозташування інших фігурантів справи, Грищук наголосив, що не може розкрити ці подробиці.

"Після обрання запобіжного заходу, у нас буде більше можливостей про це говорити. Ми надамо інформацію", – зауважив він.

Щодо того, чи зник Трубіцин, втікши на авто після того, як його викрили на хабарі, директор НАБУ Артем Ситник спростував цю інформацію. Він розповів, що передача хабара була призначена на 12:00, раніше НАБУ не могло затримувати. Лише після передачі грошей і затримання тієї особи, яка їх безпосередньо отримувала, почалися затримання інших співучасників, зокрема й Трубіцина. Близько 17:00 правоохоронці його затримали.

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Нагадаємо, 9 лютого, НАБУ та САП викрили на хабарі чинного депутата Київської міської ради і ще п'ятьох осіб. Згодом стало відомо, що йдеться про депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина. За даними слідства, він з п'ятьма співучасниками вимагав хабар від підприємця в обмін на дозвіл вуличної торгівлі в столиці, зокрема, на встановлення МАФів у різних районах Києва. Їх викрили під час передачі більшої частини цієї суми — 1,26 млн грн.

На скандал уже відреагували і у партії "Слуга народу". "Ми чекаємо на всебічне та ретельне розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами. Сподіваюся, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою", - зазначила в партії.

Владислава Трубіцина заскочили на хабарі у понад мільйон гривень | Новини України

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