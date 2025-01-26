Співробітник СБУ збив дитину на переході: що кажуть у відомстві та в якому стані хлопчик

Посадовцю СБУ вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
23 січня у м. Васильків Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі співробітника Центрального управління СБУ.
Про це йдеться в коментарі СБУ для ТСН.ua.
У результаті був травмований неповнолітній пішохід, його оперативно було доправлено до НДСЛ "Охматдит". Потерпілому надана уся необхідна медична допомога, він перебуває у задовільному стані.
За фактом ДТП співробітники ДБР і Національної поліції відкрили кримінальне провадження. Посадовцю Служби безпеки вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
СБУ вважає такі дії співробітника неприпустимими, сприяє об’єктивному розслідуванню та надає всебічну допомогу правоохоронцям.
Нагадаємо, раніше у Мережі повідомлялося, що у Василькові співробітник СБУ збив 15-річного підлітка на пішохідному переході.
Як повідомляє видання Київщина 24/7 з посиланням на рідних підлітка, постраждалого хлопця звуть Матвій. Він отримав переломи обох ніг, черепно-мозкову травму та забій легенів.
Раніше повідомлялося, що на Рівненщині водій наїхав на маму з дитиною у візку, що переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Одномісячне немовля загинуло на місці.
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