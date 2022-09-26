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Співпрацювали з окупантами: на Київщині викрито організацію, яка фінансувала країну-агресора (фото)

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© Поліція Київської області
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Проведено обшуки складів на території Київської та Одеської областей та вилучено сільськогосподарську техніку, трактори, сіялки, комбайни, вантажівки, що ввезені на територію України з РФ.

У Київській області викрито організацію, яка фінансувала  країну-агресора.

Підприємство з продажу запчастин, незважаючи на заборону ввезення до України товарів з Російської Федерації, продовжувала здійснювати імпорт сільгосптехніки для українських аграріїв з Росії через Республіку Білорусь, таким чином сплачуючи податки до державного бюджету держави-агресора.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Київської області.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки складських приміщень на території Київської та Одеської областей та вилучили сільськогосподарську техніку, трактори, сіялки, комбайни, вантажні автомобілі, що ввезені на територію України з Російської Федерації.

Слідчі спільно з кіберполіцією за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України [ч. 3 ст. 110-2 ККУ]. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, причетних до звірств на Київщині російських військових може виявитися до 5 тисяч

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