Співали пісні Лепса у київському кафе: поліція відреагувала на скандал у столиці

Поліція Київської області відреагувала на нещодавній скандал, який спалахнув в одному із кафе столиці. Зокрема, відпочивальники співали у закладі пісні скандального російського виконавця Григорія Лепса.

Про це йдеться у пресслужбі поліції Київщини у Мережі.

Зазначається, що чоловік із жінкою виконували пісню країни-агресора, що обурило іншу відвідувачку. Громадянка попросила присутніх припинити співати мовою окупанта, на що вони відреагували агресивно.

"Правоохоронці Броварського управління поліції Київщини перевірили і задокументували заклад, в якому відбувся конфлікт, та склали відповідний адмінпротокол [ч.1 ст.155 КУпАП]", - йдеться у повідомленні.

У МВС додали, що після рішення суду власник кафе має сплатити штраф.

Нагадаємо, що дівчину вигнали із закладу у доволі грубій формі, щоб не заважала відпочивати любителям російської естради.

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