Список пологових будинків, які працюють у Києві

Список пологових будинків, які працюють у Києві

Всі пологові приймають незалежно від того, де саме була підписана обмінна карта.

Helsi оприлюднили список пологових будинків, які працюють устолиці.

Печерський район

Перинатальний центр м. Києва

Вул. Предславинська, 9

044 522 8745

Київський міський пологовий будинок №1

Вул. Арсенальна, 5

044 285 0577

Соломянський район

Київський міський пологовий будинок №5

Пр. Лобановського, 2

067 547 5774

Пологовий будинок при дорожній клінічній лікарні №2

Повітрофлотський пр., 9

044 244 0266

Святошинський район

Київський міський пологовий будинок №3

Вул. Василя Кучера, 7

044 405 3486

Шевченківський район

Київський обл перинатальний центр

Вул. Багговутівська, 1, корпус 15

044 483 0057

Подільський район

Київський міський пологовий будинок №2

Вул. Мостицька, 11

044 432 8571

Оболонський район

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної хірургії

Пр. Героїв Сталінграда, 16

044 411 9754

Дарницький район

Київський міський медичний центр "Академія здоровʼя людини"

Харківське шосе, 121

044 564 6551

Дніпровськиий район

Київський міський пологовий будинок №6

Вул. Петра Запорожця, 26А

Приватний пологовий "Ісіда" наразі приймає пологи безкоштовно

Б-р. Вацлава Гавела, 65

0 800 60 80 80

Приватний пологовий "Adonis" на Лівому березі

вул. Центральна, 6

800 707 707

067 419 73 24

8822

Всі пологові приймають незалежно від того, де саме була підписана обмінна карта.