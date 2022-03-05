Список пологових будинків, які працюють у Києві

Всі пологові приймають незалежно від того, де саме була підписана обмінна карта.
Helsi оприлюднили список пологових будинків, які працюють устолиці.
Печерський район
Перинатальний центр м. Києва
Вул. Предславинська, 9
044 522 8745
Київський міський пологовий будинок №1
Вул. Арсенальна, 5
044 285 0577
Соломянський район
Київський міський пологовий будинок №5
Пр. Лобановського, 2
067 547 5774
Пологовий будинок при дорожній клінічній лікарні №2
Повітрофлотський пр., 9
044 244 0266
Святошинський район
Київський міський пологовий будинок №3
Вул. Василя Кучера, 7
044 405 3486
Шевченківський район
Київський обл перинатальний центр
Вул. Багговутівська, 1, корпус 15
044 483 0057
Подільський район
Київський міський пологовий будинок №2
Вул. Мостицька, 11
044 432 8571
Оболонський район
Київський міський центр репродуктивної та перинатальної хірургії
Пр. Героїв Сталінграда, 16
044 411 9754
Дарницький район
Київський міський медичний центр "Академія здоровʼя людини"
Харківське шосе, 121
044 564 6551
Дніпровськиий район
Київський міський пологовий будинок №6
Вул. Петра Запорожця, 26А
Приватний пологовий "Ісіда" наразі приймає пологи безкоштовно
Б-р. Вацлава Гавела, 65
0 800 60 80 80
Приватний пологовий "Adonis" на Лівому березі
вул. Центральна, 6
800 707 707
067 419 73 24
8822
Всі пологові приймають незалежно від того, де саме була підписана обмінна карта.