Спекотна неділя без дощу: прогноз погоди в Київській області

Спекотна неділя без дощу: прогноз погоди в Київській області

Погода в Київській області та у самій столиці 19 червня очікується спекотною та без опадів.

Зокрема, денна температура повітря в Київській області становитиме 26-31°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Там уточнили, що температура по області 19 червня вночі становитиме 10-15°, а вдень – 26-31°. Водночас у Києві нічна температура повітря становитиме 13-15°, а денна – 28-30°.

Вітер очікується південно-західний зі швидкстю 5-10 м/с.

Температура води в Дніпрі на гідрологічному посту Київ вранці 18 червня становила 22°.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, якою буде погода в Україні протягом усього червня.

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