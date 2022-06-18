Спекотна неділя без дощу: прогноз погоди в Київській області

Погода в Київській області та у самій столиці 19 червня очікується спекотною та без опадів.
Зокрема, денна температура повітря в Київській області становитиме 26-31°.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Там уточнили, що температура по області 19 червня вночі становитиме 10-15°, а вдень – 26-31°. Водночас у Києві нічна температура повітря становитиме 13-15°, а денна – 28-30°.
Вітер очікується південно-західний зі швидкстю 5-10 м/с.
Температура води в Дніпрі на гідрологічному посту Київ вранці 18 червня становила 22°.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, якою буде погода в Україні протягом усього червня.
Читайте також:
- Що зірки нам пророкують: гороскоп на 20-26 червня 2022 року
- Перейменування п'яти станцій метро: у Київраді зареєстровано проєкт рішення
- На Київщині вже безкоштовно зводять будинки для постраждалих, які втратили все своє майно