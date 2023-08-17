Спека, їдкий дим і небезпека провалитися в прогар у землі: під Києвом рятувальники другу добу гасять торфовище (фото)

Це вже другий осередок пожежі у поймі річки Здвиж за останній тиждень.
Рятувальники вже другу добу гасять торфовище у Вишгородському районі під Києвом.
Про це повідомляє ДСНС Київщини.
За їхніми словами, це вже другий осередок пожежі у поймі річки Здвиж за останній тиждень.
Намагаючись загасити загорання, вогнеборці працюють у надважких умовах: спека, їдкий дим і постійна небезпека провалитися в прогар у землі.
Рятувальники емоційно звернулися до паліїв, з вини яких стаються пожежі в екосистемах.
"Коли ви просто кинете недопалок в траву чи захочете спалити сухе бадилля на городі, подивіться на роботу наших рятувальників, і замисліться, чи варто це робити. Ми звертаємось до всіх тих, у кого є бажання палити – краще спробуйте разом з нашими рятувальниками загасити торфовище!” – закликають рятувальники.
Нагадаємо, нещодавно у Київській області блискавка підпалила кілька будинків.
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