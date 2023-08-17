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Спека, їдкий дим і небезпека провалитися в прогар у землі: під Києвом рятувальники другу добу гасять торфовище (фото)

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Спека, їдкий дим і небезпека провалитися в прогар у землі: під Києвом рятувальники другу добу гасять торфовище (фото)

Хлопці вже другу добу гасять торфовище у Вишгородському районі / Фото: ДСНС у Київській області

Це вже другий осередок пожежі у поймі річки Здвиж за останній тиждень.

Рятувальники вже другу добу гасять торфовище у Вишгородському районі під Києвом.

Про це повідомляє ДСНС Київщини.

За їхніми словами, це вже другий осередок пожежі у поймі річки Здвиж за останній тиждень.

Намагаючись загасити загорання, вогнеборці працюють у надважких умовах: спека, їдкий дим і постійна небезпека провалитися в прогар у землі.

Рятувальники емоційно звернулися до паліїв, з вини яких стаються пожежі в екосистемах.

Гасіння пожежі ускладнює сильна спека / Фото: ДСНС у Київській області / ©
Гасіння пожежі ускладнює сильна спека / Фото: ДСНС у Київській області

"Коли ви просто кинете недопалок в траву чи захочете спалити сухе бадилля на городі, подивіться на роботу наших рятувальників, і замисліться, чи варто це робити. Ми звертаємось до всіх тих, у кого є бажання палити – краще спробуйте разом з нашими рятувальниками загасити торфовище!” – закликають рятувальники.

Хлопці щомиті ризикують провалитися в прогар у землі / Фото: ДСНС у Київській області / ©
Хлопці щомиті ризикують провалитися в прогар у землі / Фото: ДСНС у Київській області
Вогнеборці працюють у надважких умовах / Фото: ДСНС у Київській області / ©
Вогнеборці працюють у надважких умовах / Фото: ДСНС у Київській області

Нагадаємо, нещодавно у Київській області блискавка підпалила кілька будинків.

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Дата публікації
Перегляди
560
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