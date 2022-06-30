Спека в Києві: метеорологи зафіксували температурний рекорд

Попередній рекорд зафіксували 59 років тому - у 1963-му. Тоді повітря прогрілося до +34 градусів.

У Києві метеорологи зафіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря 29 червня досягла +34,4°С.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Попереднє рекордне значення було зафіксовано у 1963 році і дорівнювало +34,0°С.

Найспекотнішим днем першого місяця літа за весь час спостережень у столиці залишається 24 червня 2021 року, коли максимум температури повітря зафіксували на позначці +35,5°С.

Нагадаємо, у Києві 10-річна чемпіонка світу з шашок вигадала спосіб, як може допомогти Збройним силам України. Дівчинка пропонує усім охочим на вулиці зіграти з нею за благодійний внесок, який потім відправляє військовим.

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