Спецпризначенці затримали киянина, який побив та зґвалтував похресницю

Столичні правоохоронці затримали 53-річного киянина за підозрою у зґвалтуванні 22-річної похресниці. Зловмисник вчинив сексуальне насильство відносно потерпілої у себе вдома. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що до них звернулася жінка 2001 року народження з попереднім діагнозом перелом кісток та забій м’яких тканин носа.

Як розповіла дівчина, що у квартирі на вулиці Лісківська її зґвалтував хрещений батько.

"Ми з’ясували, що 22-річна дівчина прийшла у гості до свого хрещеного батька, де вони розпивали спиртні напої. У подальшому чоловік почав чіплятися до похресниці, декілька разів вдарив та зґвалтував її. Правоохоронці затримали раніше не судимого місцевого мешканця, 1969 року народження, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході слідчих дій поліцейські виявили та вилучили речові докази, а також зброю та боєприпаси: помпову рушницю, пістолет Форт-17Р та більше 100 набоїв до них", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував рідну племінницю.

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