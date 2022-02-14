Спалили BMW у Києві та втекли до іншого міста: поліція за добу затримала зловмисників (відео)

Спалили BMW у Києві та втекли до іншого міста: поліція за добу затримала зловмисників (відео)

Хлопцям загрожує від 3 до 10 років в'язниці.

Поліція затримала трьох молодиків, які спалили автівку у Києві та втекли до Черкас. Зловмисникам 21, 17 та 16 років.

Про це 14 лютого повідомила пресслужба Національної поліції.

Відомо, що троє спільників розподілили між собою ролі та підпалили BMW на вулиці Великій Васильківській у столиці. Унаслідок було пошкоджено салон та моторний відсік автомобіля.

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Поліцейські встановили маршрут руху зловмисників та менш як за добу затримали їх у Черкасах. Хлопцям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, що у Києві затримали 27-річного чоловіка, який намагався підпалити легковик Skoda на вулиці Чистяківській. Киянин отримав "замовлення" у Telegram-каналі.

Національна поліція України

Національна поліція України

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