"Спадок" УПЦ МП: у Лаврі комісія виявила потрет Миколи ІІ

Як виявилося, УПЦ МП також повністю проігнорувала санітарні та протипожежні норми у будівлях Нижньої лаври.

Сьогодні, 6 липня, у Києво-Печерській лаврі комісія Заповідника продовжила процес опечатування корпусів Нижньої лаври.

Про це передає пресслужба Мінкульту.

У одному з приміщень виявили "цікаві" знахідки – портрети російського імператора Миколи ІІ і його дружини.

"Нові знахідки у Лаврі. Цього разу – портрети російських імператорів. Це "спадок", який лишила за собою УПЦ МП і який сьогодні виявила Комісія Заповідника при огляді приміщень", – йдеться в повідомленні Мінкульту.

Комісія Заповідника (Національний заповідник "Києво-Печерська лавра") сьогодні зайшла на територію Нижньої лаври, провела огляд та опечатування 3-х корпусів: 70 (Резиденція митрополита Онуфрія), 69, 71.

Комісія поскаржилася, що результати огляду невтішні – представники УПЦ МП повністю проігнорували санітарні та протипожежні норми. Проте, така ж ситуація була і під час інших оглядів.

"Імперським наративам та пропаганді – не місце в українській церкві", – підсумувалиу Мінкульті.

Зазначимо, що портрети російського імператора Миколи ІІ та його дружини Олександри Федорівни не вперше виявляють у церквах УПЦ МП. 2000 року Миколу ІІ та його сім'ю, які були вбиті більшовиками, канонізовано як святих РПЦ. Це рішення навіть у самій Росії було сприйняте неоднозначно і вважалося політичним.

Микола ІІ з родиною / Фото: positime.ru

Нагадаємо, що сьогодні, 6 липня, у Києво-Печерській лаврі знову сталися сутички між вірянами і правоохоронцями. Віряни УПЦ МП заважали роботі комісії Заповідника і правоохоронці.

Під Києво-Печерською Лаврою відбуваються сутички

Попри рішення суду, УПЦ МП відмовляється звільняти територію Нижньої лаври.

Так, 4 липня, до Києво-Печерської лаври вже прибувала комісія Мінкульту. Проте ченці і віряни Московського патріахрату традиційно не давали працівникам комісії доступу до приміщень.

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