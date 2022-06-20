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Сокирою по голові: у Київській області чоловік жорстоко вбив односельця (фото)

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Сокирою по голові: у Київській області чоловік жорстоко вбив односельця (фото)

Фото: Associated Press

До поліції звернулась місцева жителька Бучанщини та повідомила, що виявила тіло свого 67-річного чоловіка в крові на підлозі.

Правоохоронці затримали нападника. Ним виявився 71-річний односелець убитого.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Під час суперечки зловмисник завдав обухом сокири декілька смертельних ударів по голові. Знаряддя вбивства поліцейські вилучили.

За фактом умисного вбивства поліція проводить досудове розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами.

© Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, у Харківській області під час сварки 32-річний зловмисник наніс знайомому тілесні ушкодження металевим совком. Тіло вбитого вкинув в туалетний отвір та прикрив ковдрою. 

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