Сьогодні у Києві прощатимуться з ексмером Олександром Омельченком

Сьогодні у Києві прощатимуться з ексмером Олександром Омельченком

Йому було 83 роки.

Сьогодні, 29 листопада, в столиці прощатимуться з Олександром Омельченком.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Колишній очільник Києва помер у четвер, 25 листоада, у лікарні Феофанія. Йому було 83 роки. На початку листопада в Омельченка діагностували коронавірус на тлі низки супутніх хвороб і шпиталізували. Понад два тижні лікарі боролися за його здоров'я, але хвороба перемогла.

Омельченко керував столицею 10 років - від 1996 року. За час його керівництва в місті з'явилися споруди, без яких Київ уже майже неможливо уявити. Відбудували Михайлівський Золотоверхий та Успенський собори, реконструювали Майдан Незалежності та покрили тротуари Хрещатика бруківкою, якою спершу всі обурювалися, бо взимку вона перетворювала вулицю на ковзанку. А потім тішилися - бо саме ця бруківка неабияк стала в пригоді під час Революції Гідності.

Відспівають колишнього мера Києва в Успенському соборі в Лаврі. Прощатимуться з Сан Саничем, як його називали кияни, в колонній залі київської мерії. Поховають Омельченка на Байковому кладовищі столиці.