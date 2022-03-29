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Сьогодні у Києві працюватимуть 7 мініярмарків у п’яти районах міста: адреси та час роботи

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Сьогодні у Києві працюватимуть 7 мініярмарків у п’яти районах міста: адреси та час роботи

УНІАН

Графік роботи мініярмарків може оперативно змінюватися.

Сьогодні, 29 березня, у столиці працюватимуть продовольчі ярмарки, повідомили у КМДА.

Адреси ринків наступні:

  • Голосіївський район – вул. Лятошинського, 14, проспект Науки, 88;
  • Дарницький район – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Дніпровський район – б-р Перова, 8;
  • Святошинський район – вул. Гната Юри, 5, вул. Кулібіна, 4;
  • Шевченківський район – вул. Ружинська, 18.
  • На мініярмарках реалізовується картопля, овочі борщового набору, бакалія, тощо.

Час роботи міні-ярмарків з 10:30 до 13:00.

Оскільки місто живе в умовах воєнного стану, графік роботи мініярмарків може оперативно змінюватися.

Нагадаємо, у столиці України вилучено сотні боєприпасів, які не розірвалися.

На території Києва за останні кілька тижнів було вилучено кілька сотень снарядів і мін, якими обстрілювали українську столицю російські окупанти, але які не розірвалися.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін у ефірі всеукраїнського телемарафону. 

За його словами, до таких боєприпасів слід ставитися з великою обережністю.

"Як тільки ви побачили вибуховий предмет, схожий на той чи інший пристрій, снаряд або міну, яка не вибухнула, відразу викликайте служби 101 і 102", - зазначив перший заступник міністра. 

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