Сьогодні у Києві працюватимуть 7 мініярмарків у п’яти районах міста: адреси та час роботи

Графік роботи мініярмарків може оперативно змінюватися.
Сьогодні, 29 березня, у столиці працюватимуть продовольчі ярмарки, повідомили у КМДА.
Адреси ринків наступні:
- Голосіївський район – вул. Лятошинського, 14, проспект Науки, 88;
- Дарницький район – вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровський район – б-р Перова, 8;
- Святошинський район – вул. Гната Юри, 5, вул. Кулібіна, 4;
- Шевченківський район – вул. Ружинська, 18.
- На мініярмарках реалізовується картопля, овочі борщового набору, бакалія, тощо.
Час роботи міні-ярмарків з 10:30 до 13:00.
Оскільки місто живе в умовах воєнного стану, графік роботи мініярмарків може оперативно змінюватися.
Нагадаємо, у столиці України вилучено сотні боєприпасів, які не розірвалися.
На території Києва за останні кілька тижнів було вилучено кілька сотень снарядів і мін, якими обстрілювали українську столицю російські окупанти, але які не розірвалися.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін у ефірі всеукраїнського телемарафону.
За його словами, до таких боєприпасів слід ставитися з великою обережністю.
"Як тільки ви побачили вибуховий предмет, схожий на той чи інший пристрій, снаряд або міну, яка не вибухнула, відразу викликайте служби 101 і 102", - зазначив перший заступник міністра.
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