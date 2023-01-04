Сьогодні перший день система працювала у стабілізаційних графіках: YASNO - про ситуацію зі світлом у Києві

У середу, 4 січня, енергосистема Києва вперше після ракетних атак терористів працювала за стабілізаційними графіками.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

Фото: pixabay.com

"Сьогодні перший день система працювала у повноцінних стабілізаційних графіках. Завдяки зусиллям енергетиків зараз можемо відключати навіть не групами, а використовуючи лише 5-6 черг в одній групі. У Дніпрі обмеження такі ж, як і вчора, відключення також ідуть у графіку", - йдеться у його дописі.

Коваленко просить киян не вмикати відразу усю техніку після того, як вмикають світло, щоб не сталося перевантаження системи.

"Якщо у вас немає світла поза графіком, подивіться на сайт ДТЕК "Київські електромережі", в чому може бути причина. Якщо у вас локальна аварія - звертайтеся до колег у соціальні мережі", - поравдив він.

Чи буде повний блекаут після ракетних ударів росіян

Голова правління асоціації "Нафта і Газ України", експерт з питань енергетики Андрій Закревський впевнений, що масовані ракетні удари та атаки безпілотників по об’єктах енергетичної інфраструктури в Україні вже не призведуть до повного блекауту.

Станом на 4 січня в Україні зростає споживання електроенергії. В "Укренерго" повідомили, що через це до всіх областей доведено ліміти. Як пояснили в енергетичній компанії, причиною зростання електрики є поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів.

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