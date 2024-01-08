Соцмережі "вибухнули" реакцією на прорив водогону на одній з вулиць Києва

У соціальних мережах фактично відразу відреагували на прорив у Святошинському районі міста Києва.

Місцеві жителі розпочали активно поширювали у соціальних мережах меми, іронічні дописи та навіть анекдоти.

Особливо активні поширювали телефон мера Києва Віталія Кличка та вимагали його розбудити. Інші стверджували, що номер телефону, який поширюють - фейковий.

Також жартували з "мужності" оператора відео, який власне і зняв потоп у Києві.

Мережа "вибухнула" жартами про підтоплену вулицю у Києві (5 фото)

До того іронізувати, що завтра з'явиться чимало оголошень про продаж дешевих авто у Києві.

Зауважимо, що деякі юзери вважають, що меми були створені росіянами, щоб скомпрометувати місцеву владу.

Пізніше у соціальних мережах повідомили, що прорив вже ліквідовують, а авто розчищають вулицю.

Нагадаємо, що раніше у Києві внаслідок прориву водопроводу на вулиці Антоновича 176, біля торгового центру Ocean Plaza, стався обвал дороги. З-під асфальту буквально била вода, через що машинам довелося проїжджати по величезних калюжах.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber