Соцмережі "вибухнули" реакцією на прорив водогону на одній з вулиць Києва

Особливо активні мешканці столиці вимагають розбудити мера Києва.
У соціальних мережах фактично відразу відреагували на прорив у Святошинському районі міста Києва.
Місцеві жителі розпочали активно поширювали у соціальних мережах меми, іронічні дописи та навіть анекдоти.
Особливо активні поширювали телефон мера Києва Віталія Кличка та вимагали його розбудити. Інші стверджували, що номер телефону, який поширюють - фейковий.
Також жартували з "мужності" оператора відео, який власне і зняв потоп у Києві.
До того іронізувати, що завтра з'явиться чимало оголошень про продаж дешевих авто у Києві.
Зауважимо, що деякі юзери вважають, що меми були створені росіянами, щоб скомпрометувати місцеву владу.
Пізніше у соціальних мережах повідомили, що прорив вже ліквідовують, а авто розчищають вулицю.
Нагадаємо, що раніше у Києві внаслідок прориву водопроводу на вулиці Антоновича 176, біля торгового центру Ocean Plaza, стався обвал дороги. З-під асфальту буквально била вода, через що машинам довелося проїжджати по величезних калюжах.
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