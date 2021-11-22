Сніг та заморозки: прогноз погоди у Києві на 22-27 листопада

Сніг та заморозки: прогноз погоди у Києві на 22-27 листопада

На вихідних прогнозують дощ.

Погода в Києві наприкінці листопада буде холодною та зі снігом. Синоптики прогнозують мокрий сніг у ніч проти середи, 24 листопада.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Температура повітря 24 та 25 листопада очікується -1 +1 градус вночі, вдень +3 +5 градусів. У п'ятницю, 26 листопада, трохи потеплішає. Вдень повітря прогріється до +5 +7 градусів, вночі близько 0 –2 градусів.

У суботу, 27 листопада, можливий дощ. Температура +7 +9 градусів вдень, вночі +2 +4 градуси. Вітер південно-східного спрямування, 7-12 м/с.

Нагадаємо, що цього тижня, 22-28 листопада, погода в Україні буде різною - від похолодання з мокрим снігом до потепління з дощами ближе до вихідних. Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні, 22 листопада, в країні буде без істотних опадів, лише вдень у більшості західних областей очікується невеликий дощ з мокрим снігом.

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