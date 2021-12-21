Сніг та мороз до -9: прогноз погоди у Києві на вівторок, 21 грудня

Сніг та мороз до -9: прогноз погоди у Києві на вівторок, 21 грудня

Водіїв та пішоходів попередили бути обережними через ожеледицю.

Погода у Києві у вівторок, 21 грудня, буде похмурою, зі снігом та ожеледецею.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Небо проясниться ближче до вечора, а дрібний сніг має закінчитись у першій половині дня. Більше опадів не прогнозується. Температура повітря -9 -4 градуси. Вітер північно-західний, 3-10 м/с.

Згідно з прогнозом, морози у Києві не відступлять до наступного тижня. Похолодає максимум до -11 градусів, також очікується сніг.

Нагадаємо, що рясний снігопад у Києві вже накоїв біди. На Подолі на вулиці Кирилівській у бік метро Контрактова площа зійшов із рейок трамвай.

Sinoptik.ua

Київ засипає рясним снігом – на дорогах утворилися корки | Новини України

Читайте також: