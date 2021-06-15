"Сморід стояв нестерпний": у Києві у сміттєзбірнику виявили тіло людини, замотане у ковдру (фото)

Попередньо відомо, що це тіло чоловіка, і воно перебувало там щонайменше п'ять днів.

У Києві у сміттєзбірнику знайшли тіло людини, замотане у ковдру.

Страшну знахідку виявили на вулиці Шулявська.

Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.

"Працівниця ЖЕКу виявила у сміттєзбірнику тіло людини, замотане у ковдру. Сморід, що доносився на вулицю та під'їзд, був настільки нестерпним, що слідчі не можуть зайти всередину та оглянути тіло на наявність на ньому ознак насильницької смерті", - йдеться у дописі.

Попередньо відомо, що це тіло чоловіка, і воно перебувало там щонайменше п'ять днів.

Нагадаємо, у Голосіївському районі з Дніпра витягли тіло чоловіка. Тіло перебувало поблизу одного із ресторанів столиці, у воді на відстані 50 метрів від берега на глибині 11 метрів.

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