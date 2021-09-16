Смог у Києві: чи спіткає столицю доля міст Китаю, де люди ходять у респіраторах через забруднене повітря

Смог у Києві: чи спіткає столицю доля міст Китаю, де люди ходять у респіраторах через забруднене повітря

У столиці в чотири рази перевищений рівень діоксиду азоту в повітрі.

Останніми роками Київ дедалі частіше накриває смог. Цього літа у столиці була навіть пилова буря.

Директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів, чи доведеться киянам ходити в респіраторах постійно через брудне повітря, як це роблять у деяких містах Китаю.

За його словами, і погодні умови, і рівень промислового виробництва в Україні та Китаї різні.

"Тому говорити про те, що щось подібне буде в Україні не можна, але короткочасно, звичайно, якість повітря може погіршуватися. Це пов’язано як із погодними причинами, так і з деякими іншими, наприклад, викиди забруднювальних речовин автотранспортом", — сказав директор Гідрометцентру.

Кульбіда запевнив, що його підлеглі моніторять наявність пилу в атмосфері Києва.

"Пил у нас нижче гранично допустимих концентрацій, діоксид сірки взагалі нижче разів у 10-20, оксид вуглецю також не досягає критичних відміток. А от щодо діоксиду азоту, а це елемент, що пов’язаний з автотранспортом, тут є перевищення в 4 рази гранично допустимих середньодобових концентрацій. Тому це найбільший забруднювальний елемент. І формальдегід, який десь досягає критичних позначок, а десь перевищує їх до 2-3 разів", — сказав він.

Загалом, за словами директора Укргідрометцентру, ситуація з повітрям в Києві цілком нормальна.

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Небо над Києвом затягнуло смогом, у повітрі літав пісок.

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