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"Сміття більше, ніж самої річки": у Києві оприлюднено фото Либіді, яка перебуває у жахливому стані

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Світлини зроблені поблизу вулиці Антоновича в Голосіївському районі, місцевість Нова Забудова. 

У Києві оприлюднено фото річки Либідь, яка нині перебуває у жахливому стані.

Світлини зроблені поблизу вулиці Антоновича в Голосіївському районі, місцевість Нова Забудова. 

Про це повідомив паблік "Типовий Київ".

На фото видно, що і берег річки, і сама Либідь засипані сміттям.

"Ось вам трішки світлин річки Либідь поблизу вулиці Антоновича. Хоча там вже скоро сміття буде більше, ніж самої річки", - йдеться у дописі під фото.

Нагадаємо, у травні річка Либідь забарвилася в отруйно жовтий колірТСН.ua звернувся в Управління екології та природних ресурсів КМДА, там повідомили про результати аналізу проб води, що були відібрані з її руслаПроби характеризуються досить високим вмістом іонів амонію та аміаку, а також фенолів.

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