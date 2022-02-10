"Сміття більше, ніж самої річки": у Києві оприлюднено фото Либіді, яка перебуває у жахливому стані

"Сміття більше, ніж самої річки": у Києві оприлюднено фото Либіді, яка перебуває у жахливому стані

Світлини зроблені поблизу вулиці Антоновича в Голосіївському районі, місцевість Нова Забудова.

У Києві оприлюднено фото річки Либідь, яка нині перебуває у жахливому стані.

Світлини зроблені поблизу вулиці Антоновича в Голосіївському районі, місцевість Нова Забудова.

Про це повідомив паблік "Типовий Київ".

На фото видно, що і берег річки, і сама Либідь засипані сміттям.

"Ось вам трішки світлин річки Либідь поблизу вулиці Антоновича. Хоча там вже скоро сміття буде більше, ніж самої річки", - йдеться у дописі під фото.

Нагадаємо, у травні річка Либідь забарвилася в отруйно жовтий колір. ТСН.ua звернувся в Управління екології та природних ресурсів КМДА, там повідомили про результати аналізу проб води, що були відібрані з її русла. Проби характеризуються досить високим вмістом іонів амонію та аміаку, а також фенолів.

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