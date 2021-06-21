Смертельні вихідні: на Київщині потонуло троє осіб, в тому числі дитина

А ще одна дитина після порятунку померла в кареті швидкої допомоги.

На вихідних поблизу села Лебедівка, що в Київській області, потонули двоє людей, одна з яких дитина, ще одна дитина померла пізніше в кареті швидкої допомоги. Також ще одна особа потонула в Фастівському районі.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

"20 червня до ДСНС надійшла інформація, що під час відпочинку на Київському водосховищі біля села Лебедівка Вишгородського району зникли 2 людини (попередньо потонули, з них одна дитина 2011 р.н.) і одна дитина (2017 р.н.) врятована місцевим населенням, але після проведених реанімаційних заходів померла в кареті ШМД ", — йдеться в повідомленні на сайті відомства.

До пошукових робіт від ДСНС залучено 11 осіб (з них шість водолазів) і три одиниці техніки (з них одна човен).

Також надійшла інформація, що на річці Кам'янка поблизу села Триліси Фастівського району потонув ще один чоловік. На човні перебувало 8 осіб, з них 7 осіб самостійно дісталися до берега.

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