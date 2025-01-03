Смертельна стрілянина у готелі Києва: підозри висунули ще трьом учасникам конфлікту

У Києві триває розслідування інциденту, який стався в готелі на Печерську 23 листопада 2024 року. Двом мешканцям Одещини та киянину висунули підозри у хуліганстві, вчиненому групою осіб.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, 23 листопада 2024 року двоє мешканців Одещини у приміщенні готелю у центрі Києва з хуліганських мотивів почали наносити удари чоловіку, який також відпочивав у закладі зі своїм другом-військовослужбовцем. Ще один учасник конфлікту - киянин того вечора наніс військовослужбовцю удар кулаком в щелепу, внаслідок чого чоловік впав на підлогу та втратив свідомість", - йдеться в повідомленні.

Конфлікт переріс у стрілянину, коли один з учасників дістав пістолет і вистрілив кілька разів. В результаті поранень загинув один із мешканців готелю, а його знайомий та охоронець отримали поранення грудної клітини. Після цього стрілець зник з місця події.

"Відразу двом мешканцям Дніпра та Василькова повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї, а мешканцю Василькова ще й в умисному вбивстві", - йдеться в повідомленні.

На даний момент, за підсумками досудового розслідування, ще трьом учасникам конфлікту в готелі — двом друзям загиблого та відвідувачу закладу — повідомлено про підозри у хуліганстві.

Нагадаємо, у Києві в готелі Sky Loft сталася бійка та смертельна стрілянина. Одна людина загинула, а двоє були поранені.

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